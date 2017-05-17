LHS graduates
TYANNA QUALIZZA MONAE ASKEW
KENNETH AUTRY
JAQUAVION TYRIK AVERY
LAQUANDEIZ DEANTHONY BALLARD
TERANCE DEWAYNE BALLARD
ANDREANA TYNECIA BARKER
JAMARIOUS TEO’KEVIOUS KEONTA BEATTY
CHENCIA KAELA BA’NAE BELL
MARQUEZ DIONNE BROOKS
LAJAVIER DAEQUAN BRYANT
AERIAH ZEBRETЀ BULLARD
MAKIYA LATRICE BURDETTE
EBONY LASHAY FIELDS
ASHLEY MONIQUE FLOYD
DEAVIN D’AMONTII-ANDRA FOREMAN
CHRISTOPHER WILLIAM FOSTER
ANDREW JOSEPH FRAZIER
TRAVOY MONDRELL GOODGAME JR.
JYKERIA MYKIA GRIGSBY
LAMARKEIZ DEANGELO HARDNETT
ZARIAN LAMARTREZ HEARD
COURTNEY DESHONE HOLLOWAY
DESMOND DEVANTE HOLLOWAY
ZYERRA KEANNA HOLLOWAY
ROGDRICUS DEONTAVIOUS HUGULEY
JANIYAH JAKIA JOHNSON
AALIYAH JEANE JONES
DE’ANGELO JAKOBIE KIMBROUGH
SEMAJ KENDRELL KIRK
ZY’QUEZ DE’SHON MITCHELL
SHYMIA SIMONE PAIGE
QUAMEK DELQUAN PEAY
JANAUTICA SHAQUANDAYE PORTER
QUADCEDR’O DE’AUNTAVIOUS RAY WHITE
NAKAYLA DASHUN REECE
NATAJA LASHUN REECE
TYDAREIUS MYLIK SCOTT
CHRISTOPHER JAMES LEIGH SMITH
JALISA MICHELLE SMITH
TYTIANNA JARNE SMITH
DOMINIQUE T. SPENCE
TYESHA SHAREZ SWANSON
JE’ANTHONY MAKIYUS THOMAS
SHAMIRACLE ZYKIA’ THOMAS
SEKEMA JAMARQUEZ TODD
LAMARQUAVIOUS DAMERIO TOLBERT
ANTWUANYE OLANDO TRAMMELL JR.
MY’KALE O’RYAN TRAMMELL
RAVEN KYNLYA VAUGHN
SYDNEY KYE VAZQUEZ
KEILYNN JAMES VINES
QUASHONDA GABRIELLA WARE
LAGARIAN QUINTAVIOUS WATSON
KAYLA KEY’MIAH WATTS
JASMINE SHAINA WHITLOW
JATARVIOUS LAMANACO WHITLOW
T’KEYAH KEYMA’H WILLIAMS
DEJA YVETTE WOODY
LHS honor students
Tytianna Smith- Summa Cum Laude
Ashley Floyd- Summa Cum Laude
Lajavier Bryant- Summa Cum Laude
Semaj Kirk- Summa Cum Laude
Andreana Barker- Summa Cum Laude
Nakayla Reece- Summa Cum Laude
Sydney Vazquez- Summa Cum Laude
Aeriah Bullard- Magna Cum Laude
Nataja Reece- Magna Cum Laude
Ebony Fields- Magna Cum Laude
Deavin Foreman- Cum Laude
Makiya Burdette- Cum Laude
De’Angelo Kimbrough- Cum Laude
Courtney Holloway- Cum Laude